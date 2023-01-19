HP Enerji Komitesi Başkanı Avcıoğlu: "Güneş enerjisi konusunda vatandaşa eziyet ediliyor"

Halkın Partisi Enerji Komitesi Başkanı ve Merkez Yürütme Organı üyesi Yusuf Avcıoğlu uzun bir süredir güneş enerjisi kurulumu için izin almaya çalışan vatandaşlara hukuksuz ve adil olmayan uygulamalarla

adeta eziyet edildiğini iddia etti.

Avcıoğlu yazılı açıklamasında, sayaç olmaması nedeniyle güneş enerjisi sektöründe ciddi zorluklar yaşamakta olduğunu kaydetti.

“Belirli bazı şirketlere kıyak çekilerek öncelik verildiği ve evinde, hanelerde güneş enerjisi kurmaya çalışan ve izin bekleyen sıradan vatandaşlara ciddi sıkıntı yaratılan bir dönemden geçiyoruz. Bütün bunlar hem öngörüsüzlüğün hem de plansızlığın ve beceriksizliğin sonucudur.” ifadelerini kullanan Avcıoğlu “Hükümetin bu uygulamaları Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Denetim Tüzüğünün açık ihlali anlamına gelmektedir. Yani hukuksuzluk yapılarak vatandaş mağdur edilmektedir.” dedi.



Avcıoğlu güneş enerjisi kapasitesinin artırılmasının enterkonnekte bir bağlantı ile otomatik artmayacağına da dikkat çekerek “Bazıları elmalarla armutları karıştırıyor, bu kapasiteyi artırmak için alçak ve orta gerilim alanında yatırımların yapılması elzemdir. dedi