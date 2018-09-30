“‘HÜKÜMET DÜŞTÜ DÜŞÜYOR, DP İLE UBP HÜKÜMET KURACAK’ DEDİKODULARI VAR. BÖYLESİNE SIKINTILI DÖNEMDE HÜKÜMET BOZMAK, HÜKÜMET KURMAK, VATAN HAİNLİĞİYLE EŞDEĞER”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “Hükümet düştü düşüyor, DP ile UBP hükümet kuracak” şeklinde dedikodular dolaştığını kaydederek, “Böylesine sıkıntılı bir dönemde hükümet bozmak, hükümet kurmak vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Böyle bir şeye asla maşa olmayız” dedi.

Elektrik zammıyla ilgili de konuşan Denktaş, “Kıb-Tek yüzde 18’lik bir fiyat artışı daha istiyor. Onlarla görüşmekteyim. Bir formülünü mutlaka bulacağız, yılbaşına kadar başka zam yapılmasının önüne geçilecek” açıklamasında bulundu.

Denktaş, akaryakıttaki artışla ilgili de değerlendirmede bulunarak, “Dolar ve borsanın yükselişi fiyat artışlarına neden oldu. Devletin akaryakıt üzerinde Fiyat İstikrar Fonu geliri şu anda sıfırdır. Yılbaşından bugüne Maliye’ye 250 milyon TL’ye patlamış bir kriz söz konusu” dedi.

Fiyatlardaki artışla ilgili de açıklama yapan Denktaş, “Krizi fırsata çevirmeye çalışan ve uyanık olduğunu düşünen insanların her zaman var. Pahalı ürün satan marketlerde, o ürünü saptayan vatandaşın fiyatın pahalı olduğunu belirtip, ürünü kasada bırakması en güzel protesto şekli” şeklinde konuştu.

Serdar Denktaş, DP’nin İskele’deki ilçe toplantısında konuştu. Partiden verilen bilgiye göre, toplantıya DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, DP Girne Milletvekili Koral Çağman, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, İskele İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşma yapan Denktaş, iki ay önce yeni ilçe yönetiminin belirlendiğini, DP’de yeniden yapılanma sürecinin başlatıldığını belirtti.

İlçe Başkanı Mustafa Çetinkayalı’nın heyecanla ve inançla çalıştığını söyleyen Denktaş, “İlçe toplantısına katılımdan büyük mutluluk duydum ama önemli olan kalabalık olunması değil, inançla, heyecanla çalışan bir ekibinizin olmasıdır. Bizim hem kalabalık hem de çalışkan bir ekibimiz vardır.” dedi.

Denktaş, İskele’de ülke gündemiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Serdar Denktaş, dövizdeki yükselişin ülkede her yanı yangın yerine çevirdiğini, sorunun Amerika’dan başladığını, ülkeye ithal edildiğini söyledi.

Serdar Denktaş, “ Biraz sabırla bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Hayvancıya, çiftçiye, işçiye, memura, emekliye aksatmadan ödemelerimizi yapıyoruz” dedi.

“TEKNİK HEYETİN OLUŞTURULDUĞU BİLGİSİ GELDİ”

Türkiye’nin yeni bir sisteme geçtiğini ve bazı aksamaların doğal olduğunu belirten Serdar Denktaş, muhataplarının belirlenmeye başladığını, Kıbrıs’la ilgili teknik heyetin oluşturulduğu bilgisinin kendisine ulaştığını kaydetti.

Denktaş, önümüzdeki günlerde, temasların gerektiği şekilde yaşama geçeceğini ifade etti.

“BÖYLE BİR DÖNEMDE HÜKÜMET KURMAK-BOZMAK VATAN HAİNLİĞİYLE EŞDEĞER”

Serdar Denktaş, “hükümet düştü düşüyor, DP ile UBP hükümet kuracak” şeklinde dedikoduların ortada dolaştığını, böyle bir girişimin asla söz konusu olmayacağını belirtti.

Denktaş, “DP adına konuşuyorum, dört başkan yoluna devam edecek, koalisyon hükümeti sürecek” dedi.

Serdar Denktaş, “Böylesine sıkıntılı bir dönemde hükümet bozmak, hükümet kurmak, vatan hainliğiyle eşdeğerdir. Biz böyle bir şeye asla maşa olmayız. Biraz sabırla bu zor günleri atlatacağız. Sizlerden sabır göstermenizi istiyorum” şeklinde konuştu.

“ÜRÜNÜN PAHALI OLDUĞUNU BELİRTİP KASADA BIRAKILMASI EN GÜZEL PROTESTO ŞEKLİ”

Denktaş, elektrik, akaryakıt ve market fiyatlarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Marketlerdeki farklı fiyat uygulamasıyla ilgili soruya Denktaş, “En doğru olan, gidip en uygun fiyattaki ürünü almaktır” yanıtını verdi.

Denktaş, “Krizi fırsata çevirmeye çalışan ve uyanık olduğunu düşünen insanların her zaman var. Pahalı ürün satan marketlerde, o ürünü saptayan vatandaşın fiyatın pahalı olduğunu belirtip, ürünü kasada bırakması en güzel protesto şekli” şeklinde konuştu.

“ELEKTRİK ZAMMI…. KURUM YÜZDE 18’LİK BİR FİYAT ARTIŞI DAHA İSTİYOR…GÖRÜŞÜYORUZ”

Akaryakıt fiyatlarına da değinen DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş şöyle devam etti:

“Devletin akaryakıt üzerinde Fiyat İstikrar Fonu geliri şu anda sıfırdır. Yılbaşından bugüne Maliye’ye 250 milyon TL’ye patlamış bir kriz söz konusudur. Devletin bundan tek kuruş geliri yoktur. Dolar ve borsanın yükselişi fiyat artışlarına neden olmuştur. Yine de Güney Kıbrıs ve Türkiye’ye göre çok daha ucuz sayılırız. Güney’den buraya gelip benzin alınmasının sebebi de budur. Elektrik zammına gelince, kurum yüzde 18’lik bir fiyat artışı daha istiyor. İki gündür onlarla görüşmekteyim. Bir formülünü mutlaka bulacağız ve yılbaşına kadar başka zam yapılmasının önüne geçilecek.”