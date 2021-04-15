Hükümet ortakları, uzlaştıkları seçim tarihini Meclis'e sundu

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), erken genel seçim için 3 Nisan 2022 tarihini belirledi. Bu amaçla hazırlanan yasa tasarısı, Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak Meclis’e sevk edildi. Üç muhalefet partisi ise 29 Ağustos 2021'de erken seçim önerisi hazırlıyor.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Yasa Tasarısı” dün Meclis Başkanlığı’na iletildi. Tasarı, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nde görüşülecek.

MUHALEFET 29 AĞUSTOS’TA UZLAŞTI

Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen üç muhalefet partisi ise erken seçim için bu yılın 29 Ağustos’u önerecek.

TAK muhabirinin partilerin başkanlarından aldığı bilgiye göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), erken seçim konusunda görüşmeler yaparak ortak bir tarihte uzlaştı. Üç parti, ağustosun son pazarı olan 29 Ağustos’ta erken seçim yapılması için yasa önerilerini yarın Meclis’e sunacak.

Bu öneri de Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nin gündemine alınacak.

Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, CTP Milletvekili Doğuş Derya (Başkan Vekili) ve üyeler HP milletvekili Ayşegül Baybars, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Oğuzhan Hasipoğlu’ndan oluşuyo