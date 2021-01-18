Hükümete sorunları çözme çağrısı

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, hükümet ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi arasında yaşanan iletişim kopukluğunu endişeyle izlediklerini belirterek, hükümeti sorunları çözmeye çağırdı.

Yazılı açıklama yapan Büsküvütçü, “Halkımız sorun değil iş istiyor. Hükümete gelenler, halkın sesine kulaklarını tıkamak yerine onlara huzurlu ve refah bir ortam yaratmak zorundadır. Hükümette bu kapsamda acilen adımlar atmalıdır. Halkımızın içerisinde yaşanan karamsarlık ve paniği çözüme kavuşturacak mecra hükümettir” ifadelerini kullandı.

KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti tarafından gönderilen aşıların uygulanması noktasında bazı iddiaların gündeme geldiğini söyleyen Büsküvütçü, sağlık çalışanlarının aşılanması noktasında gönderilen aşıların siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini kaydetti.