Hükümetten Lefke'de istişare toplantısı

Hükümetin, ‘Ülkeye Hizmet Yolunda Bilgilendirme ve İstişare Toplantıları’ bu akşam Lefke’de başladı.

Hükümet yetkilileri Lefke’de vatandaşlarla bir araya gelerek, hükümetin Lefke ile ilgili icraatları, projelerini anlattı, vatandaşların beklentilerini dinledi.

Hükümet icraatları hakkında bilgi vermek, yeni projeleri paylaşmak ve vatandaşların sıkıntıları ile taleplerini yerinden dinlemek amacıyla başlatılan toplantıların ilki Lefke’de yapıldı.

Lefke Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile kabine üyelerinin yanısıra milletvekilleri, bürokratlar, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da hazır bulundu.

Toplantıda ilk sözü Başbakan Ersin Tatar alarak hükümet icraatları hakkında bilgiler verdi.

Başbakan Ersin Tatar, 2020 bütçesinin görüşülmeye başladığı bugünlerde sıkıntıları öğrenmek, gerekli tedbirleri almak ve bunları bütçeye yansıtmak için bölgeleri ziyaret etmeye başladıklarını kaydederek, ilk ziyareti 6. İlçe olan Lefke’den başlatmalarının bir ölçüde Lefke’ye verilen önemi de gösterdiğini söyledi.

Tatar, Lefke’nin narenciye, ceviz, hurma, çift şerit yol,CMC gibi konularla gündeme geldiğini anımsatarak, Lefke’nin önünü açacak yatırımlar için vatandaşlardan alınacak bilgilerle bir yol haritası belirlemek düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Hükümetin Kıbrıs konusunda alternatif fikirlerin gündeme gelmesi gerektiği, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte yürütülen çalışmalar, Maraş açılımı ve ekonomik protokol konularının son 4 ayda gerçekleştirilen büyük çalışmaları olduğunu anlatan Tatar, sağlanan kaynak akışı ile geçmiş borçların ödenmesi, kamu maliyesini iyileştirilmesi ve yeni ihalelerin de açılmaya başlaması ile ekonomide bir hareketlilik yaşanmaya başladığını ifade etti.

Başbakan Tatar, temel hedeflerinin ekonomik büyümeyi sağlamak ve sektörleri geliştirmek olduğuna vurgu yaparak, doğru maliye politikalarının önemine işaret etti.

Güzelyurt-Lefke çift şerit yolunun tamamlaması ile mahkeme, polis, devlet hizmetleri verecek binaları bölgeye kazandırılması çalışmalarının 2020 yılı bütçesinde yer alması için çalışma yaptıklarını anlatarak, Lefke’ye ilçe hizmetlerinin getirilmesi yönünde adımlar atılmaya devam edileceğini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da UBP-HP koalisyon hükümetinin birlik ve uyum içerisinde çalıştığına dikkati çekerek, içeride görüş birliğine sahip olduğumuz bir dış politikayı daha cesaretle ortaya koyma fırsatı bulduklarını ve koalisyonun en büyük gücünün dış politikadaki görüş birliği olduğunu belirtti.

Özersay, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ezberi bozan bir yaklaşım ortaya koyduklarını ifade ederek, federasyon haricinde farklı şeyleri konuşmaya hazır olduğumuzu ortaya koymanın ve Kapalı Maraşın açılması yönünde atılan adımların bu konuda ezberi bozan adımlar olduğunu söyledi.

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte atılan adımlar ve önümüzdeki günlerde yaşanması beklenen açılımlara değinen Özersay,, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Türk halkının hakkını kimseye yedirtmeyeceklerini vurguladı.

Özersay, ortaya konulan bu politikaların dünyaya duyulmasının önemine işaret ederek, hükümet olarak birlik beraberlik içinde hareket edip Kıbrıs Türkü’nün haklı sesini dünyaya duyurmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından vatandaşların soruları yanıtlandı.