İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, ilk olarak “Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı, oybirliği ile onayladı ve Genel Kurul’a sevk etti.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel gerekçesi şöyle:

“Değiştirilmiş Şekliyle 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasına tabi olan kamu çalışanlarının bir üst dereceye yükselebilmesi için halen hizmet gördüğü kadro görevinde ve bulunduğu derecede 7 yıl çalışmış olması; yapılacak yükselme sınavında ise en az 70 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Değiştirilmiş Şekliyle 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve diğer personel yasalarına tabi olan personelin, ilk terfi için toplam yedi yıl ve diğer terliler için bulunduğu derecede fiilen 3 yıl çalışmış olması; yapılacak yükselme sınavında ise en az 50 ve üzeri puan almış olması yeterli sayılmaktadır. Bu durum kamu çalışanları arasında eşitsizlik yaratmaktadır.

Ayrıca bu yasa kapsamında olup bulunduğu hizmet sınıfı için öngörülen eğitim düzeyinin üzerinde eğitim gören kamu çalışanlarına, fazla yapılan her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi olmak üzere toplam sekiz kademe ilerlemesi verilebilmektedir. Örneğin, bitirdikleri üniversitenin dört yılına karşılık dört kademe ilerlemesi, ikinci üniversite için de artı dört kademe ilerlemesi ile toplamda sekiz barem içi artış alabilmektedirler. Sonuç olarak, orta öğrenim gerektiren bir hizmet sınıfına atanmış olan kamu çalışanları almış oldukları kademe ilerlemesi ile sekiz yıl fiilen çalışarak gelecekleri bareme iki lisans diploması ile gelebilmekte ve üniversite mezuniyeti gerektiren bir hizmet sınıfına atanan kamu çalışanlarından çok daha yüksek maaş alabilmektedirler.

Yukarıda bahsedilen sorunların giderilmesi amacıyla 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır. Katılımcı bir yaklaşımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüş ve önerileri alınarak teknik kurulda son şekli verilen 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı 7 maddeden oluşmaktadır.”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra, “Çıraklık ve Meslek Eğitimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı görüştü, komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Personel Dairesi, Merkez Bankası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, KTAMS, Kamu-Sen, Kamu-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekilleri Resmiye Eroğlu Canaltay ile Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.