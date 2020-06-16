İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, gündeminde bulunan “Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam(Değişiklik) Yasa Tasarısı’’ ve “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nı görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, bugün saat 10.00’da HP Milletvekili Komite Başkanı Jale Refik Rogers başkanlığında toplanan komite, “Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam(Değişiklik) Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek.

kili Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Personel Dairesi, Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, KTAMS, HAKSEN, Kamu-Sen ve Kamu- İş ve KKTC Görmezler Derneği’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerini bildirdi.

Engellileri Koruma, Rehabilitasyon ve İstihdam(Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle;

“Yasada 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ve 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerin Düzenlenmesi Yasasına paralel barem düzenlemesi yapılması amaçlanmıştır.

Ayrıca yüksek lisans, doktora yapmaları ve ikinci üniversite bitirmeleri halinde Kamu Görevlilerine tanınan barem içi artış hakkının kamuda istihdam edilmiş olan engellilere de 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası’nın ilgili 54’üncü maddesine paralel ve bundan sonra istihdam edilecek engelliler için de 47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık( Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın ilgili 15’inci maddesine paralel bir düzenleme yapılarak tanınmasının sağlanması ve ortaokul mezunu engelli istihdamı olup barem 9’un (8)’inde veya lise mezunu engelli istihdamı olup barem 14’ün (8)’inde en az bir yılını doldurmuş olanların barem içi artış tarihini beklemeden barem içi artıştan yararlanmasını sağlamak için geçici madde eklenerek Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam (Değişiklik) Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi daha sonra “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nı madde madde oylamaya başladı.

Komite, “Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalarını bir sonraki toplantısında ele almaya devam edecek

“Mesleki Yeterlilik Yasa Tasarısı”nıngenel gerekçesi ise şöyle:

“Meslek eğitiminde teknolojinin gelişimi ile birlikte alınan eğitim çeşitliliği de gündemdedir. Tüm ülkeler çeşitli yöntemlerle ve seviye düzeylerinde kazanılan bu yeterlilikleri Ulusal yeterlilik çerçevesi ile tanımlamaya yönelmiştir. Ayrıca yeterliliklerin içeriğine göre de bu kazanımları çerçeveye göre seviyelendirilecektir. Bu yeterliliklere göre alınan belgelerin ülkemizdeki değerini, işleyişini belirlemek, ülkemizde verilen eğitimin içeriğini ortaya koymak ve kaliteli iş yaşamını oluşturmak için bu Yasa Tasarısı hazırlanmıştır.”