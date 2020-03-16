CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, mücadele için birden çok kurul oluşturulmasını yanlış bulduğunu söyleyerek şunları belirtti:

"Meslek Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık, şimdi de Cumhurbaşkanlığı bünyesinde korona virüsle mücadelede çalışacak kurul kuruldu. İhtiyacımız olan bir çok kurumda ayrı ayrı oluşturulan kurullar değildir. İhtiyacımız olan uzmanların önerileri ile alınacak tedbirlerin ve yapılacak işlerin tek ağızdan halka ulaştırılmasıdır. İhtiyacımız olan ülkeyi kurullar diyarına çevirmek değl hızlı kararlar alıp uygulamaktır. Örneğin kaç gündür karantina merkezinin ayrılması gerektiğini en yüksek perdeden söylüyoruz. Bakanlık hareket edemiyor. Hekimler, sağlık çalışanları tükenmek üzere. Yapılması gereken uzun süreceği öngörülen bu savaşta sağlık çalışanlarını tüketmeden, en acil hizmetleri aksatmadan, sağlık sisteminin kapasitesini artıracak bir pandemi planıdır."