İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı

İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı
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Ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimler sonucu, ikamet izinsiz olduğu tespit edilen 6 kişi tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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