Sinema sezonunun en merakla beklenen ve en sıcak projelerinden biri olan “Kuki: Oyuncağım Konuştu” adlı film ekibi, çocukların hayal gücüne destek veren yapımlara ev sahipliğini önemseyen Kıbrıs Elexus Otel’de geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenlendi.

Kıbrıs’ta aile ve çocuk odaklı tatil anlayışını ilk kez hayata geçiren otelde yapılan, oyuncuların ve yapım ekibinin eksiksiz yer aldığı toplantıda, filmin yönetmeni Özgür Özberk başta olmak üzere tüm ekip basının sorularını yanıtladı.

Çocuk filmi olarak tasarlansa da yetişkinlerin de severek izleyeceği ve kendinden çokça şey bulacağı bu yapım, hem güçlü hikâyesi hem yüksek prodüksiyon kalitesi hem de dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

OYUNCU KADROSU GÖZ DOLDURUYOR

Retropro /Özgür Akbaş, Anka Medya ve Özgür Yapımlar imzası taşıyan bu büyük projede, Kuki karakterini yine Kuki canlandırıyor. Filmin ana karakteri olan küçük kızı Nisan Aktaş oynarken, Nisan’ın annesi rolünde Ceyda Ateş, babası rolünde ise Buğra Toplusoy kamera karşısına geçiyor. Derya Alabora filmde anneanne rolüyle, Selçuk Borak ise dede karakteriyle izleyiciyle buluşuyor. Fantastik rehber karakter Peri’ye Özge Özberk hayat verirken, hırsızlar sahnesinde İrfan Kangı “Tilki Hüseyin” ve Alara Bozbey “Kedi Sevda” karakterleriyle yer alıyor. Peri’nin yardımcısı Maya karakteri ise Yeşim Sevinç tarafından canlandırılıyor.

Geniş oyuncu kadrosu ve karakter çeşitliliğiyle öne çıkan film, hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap eden çok katmanlı yapısıyla sinema izleyicisinden tam not almaya hazırlanıyor.

Yönetmen Özgür Özberk:

"Selçuk Bey ile ilk bir araya geldiğimizde, iki cümleden sonra Selçuk Bey'in gözündeki yaşları görünce sanki 20 -30 seneden beri tanışıyormuşuz gibi geldi. Bunu görünce de doğru bir mesajın peşinde olduğumu hissettim açıkçası. Bu beni çok mutlu etti. Eminim bazı damarları çok güzel dokunacak bir film gibi geliyor bana."

Yazdığım şeylerin çoğunu evde yapmadığımı fark ettiğim için üzülerek böyle bir yola çıktım maalesef. Çok geç olmadan da bazı şeyleri düzeltebileceğimizi düşünüyorum. Her şeyin başı sevgi. Sevgiyi ortaya koyduğunuz vakit sorun kalmayacaktır. Sevgiyi unutmamak lazım. Kuki bir çocuk filmi. Çocukların seveceği bir karakter yaratmak öncelikle amacımdı. New York'tan arkadaşım, aynı zamanda Gremlinler'in dizaynını da yapan bir arkadaşım vardı. Onunla konuştuk. Bir iki dizayn yolladı. Ben rengini biraz düzelttim. 'Dişini şöyle mi yapsak, böyle daha mı komik olur?' Sonuçta benim başrolüm Amerika'dan pakette geldi. Gördüğüm zaman da düşündüğümden çok daha fazla etkilendim. Lobide bir çekim sırasında 4-5 çocuğun daha hiçbir şey söylemeden, 'Aaa Kuki' demesi kadar benim tüylerimi diken diken eden bir şey olmadı. O yüzden güzel bir yolun başlangıcındayız gibi hissediyorum."

Filmde "Peri" karakterini canlandıran Özge Özberk,

"Öncelikle çok uzun süren bir hayaldi bu. Böyle bir hayalin gerçekleşmesine şahit olmak ve bu hayalin içinde var olmak benim için ayrı bir gurur. Çünkü abimin yanında olmak ve onun heyecanına şahit olmak... Çok kısa bir süredir buradayız ama herkesin aynı enerji ve sevgiyle -ki en önemli cümle bu- işi sahipleniyor olması, bana çok büyük hisler uyandırdı. Çünkü çok uzun süren bir hayaldi bu. Öncesini çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Kuki de bizim şansımız oldu. Çok keyifli bir hikayenin içinde olduğumu söyleyebilirim. ‘

Derya Alabora, çok tatlı bir film olduğunu dile getirerek, "Aile ilişkilerinin zedelendiği, artık herkesin çok kopuk yaşadığı bir dönemdeyiz. Gerçi bizde de önce böyle bir şey var ama sonra farklı yakınlaşmalar, sevginin ne kadar önemli olduğunu anlatıyoruz. Nisanımız var. Gerçekten hepimiz yoruluyoruz ama Nisan da yoruluyor ama o kadar canla başla çalışıyor ki ve bence mükemmel tonlamaları var. Ben bazen dehşete düşüyorum. 'Nasıl bu kadar doğru tonlayabiliyor?' diyorum.

Kuki karakterinin mükemmel olduğunu kaydeden Alabora, "Ben anneanneyi canlandırıyorum. Eskiden Muppet şovlar vardı. Ben çok heyecanla izlerdim. Sanki oradan bir karakter gelmiş gibi. Benim çok hoşuma gitti o yüzden Kuki."

Selçuk Borak, filmde Nisan'ın dedesini canlandırdığını belirterek, "Bu filmimizin çocuklar ve içinde çocuk coşkusu barındıran büyükler için güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İçinde olduğum için de çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum."

Filmde "Tilki Hüseyin"i canlandıran İrfan Kangı, hikayeyi 6 sene önce ilk okuyanlardan biri olduğunun altını çizerek, "Bu kadar değerli insanla bir arada olmak, onlarla aynı kadraja girmek, iki yaşayan efsaneyle birlikte sahne alabilmek, bizim için ölümsüz bir şey. Bunun mutluluğu var. Bir de filmimizin sadece çocuklara değil aynı zamanda büyüklere hitap ediyor olması, sinemaya gelen büyüklerin de çok eğleneceği bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Bu keyfimizi daha da katlayan bir şey."

Kedi Sevda karakterini oynayan Alara Bozbey

"Benim için aslında çok güzel bir macera oldu çünkü her şeyden önce çok güzel bir çocuk filmi. Kukimiz var. Ben seyirci karşısına ilk kez bir komediyle çıkıyorum. İlk defa komik birini canlandırıyorum. O nedenle ekstra bir heyecanım var. Çok keyifliyiz. Biz hakikaten çok eğleniyoruz. Kukimizi ve Nisancığımızı çok seviyoruz. Burada bu kadar kıymetli insanla bir arada olmak gerçekten çok keyifli."

Nisan'ın annesini oynayan Ceyda Ateş,

‘Gerçekten muhteşem bir ekibin içindeyim. Çok mutluyum böyle bir ekibin içinde olduğum için. Derya Alabora ile Selçuk Borak ile çalışmak çok büyük bir gurur. Keza diğer oyuncularımız için de geçerli. Bazen setlerde kaynaşmak biraz zor olur. O kimyayı bazen yakalarsınız bazen yakalayamazsınız. Biz ilk buluştuğumuz andan beri o kimyayı yakaladık. Birçoğunu burada tanıdım."

Eşi Buğra Toplusoy ile de ilk kez aynı filmde rol aldığının altını çizen Ateş, çocuk oyuncu Nisan Aktaş'ın ise başarılı performansına dikkati çekti.

Buğra Toplusoy, ilk filminde çalıştığı ekibin çok güzel olduğunu vurgulayarak, "Bu filmde bana güvendikleri için çok teşekkür ederim. Layıkıyla yapıp yapmadığımı film bitince göreceğiz. İnşallah güzel bir şeyler çıkmıştır."

Kuki karakterine hayat veren Burcu Kavaklıdere" Bir hayalin peşinde kapılıp buraya geldim. Tabii ki ön hazırlığımız vardı. Harika bir çekim ortamındayız hep birlikte"

Filmde Nisan'ı canlandıran Aktaş ise çok iyi bir tecrübe olduğunun altını çizerek, "Kuki'nin de en yakın arkadaşı Nisan'ı canlandırıyorum. Çok güler yüzlü, mutlu ve neşeli bir ekip olması çok güzel bir şey. Ben sahnelerde çok gülüyorum. O yüzden çok eğlenceli oluyor. Zaten herkes çok güler yüzlü ve samimi." Dedi.