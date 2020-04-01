İkametgahında rahatsızlanan kişi hayatını kaybetti

Malatya köyünde ikametgahında rahatsızlanan 45 yaşındaki Alpaslan Erseven (E-45) ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 06.45 sıralarında hayatını kaybeden Erseven’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI İHLAL EDEN TOPLAM 107 KİŞİ TESPİT EDİLDİ…

Öte yandan Polis, dün ve bu sabah saat 06.00’ya kadar ülke genelinde yaptığı denetimlerde, 36 kişinin kısmi, 71 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 107 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiğini, 4 iş yerinin ise açık bulundurulmak suretiyle yasal emirlere uyulmadığını tespit etti. Tespit edilenler tutuklandı.