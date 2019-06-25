İki grup arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga

Gönyeli Yenikent’te dün iki grup arasında sopalı kavgaya dönüşen alacak-verecek tartışmasında tabanca ile ateş edilmesi sonucunda 1 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, dün gece saat 20.00 sıralarında B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.’nin (E-27) yer aldığı bir grupla, B.A.(E-26) ve M.Y.’nin (E-25) yer aldığı bir diğer grup arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sopalarla birbirlerine vurarak, kavga eden kişilerden B.A., tabanca ile 2 el ateş ederek, B.D.’yi sağ bacağından vurdu.

Yaralanan söz konusu kişi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. B.D.(E-32), B.İ. (E-27) ve S.T.’yi (E-27) tutuklayan polis, B.A.(E-26) ve M.Y.’yi (E-25) aramaya devam ediyor.

Soruşturma devam ediyor.