İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” çalıştayı

Uluslararası Eğitim Günü’nde KTÖS ve SOS Çocuk Köyü işbirliğinde Çocuk Hakları Savunuculuğu ve Çok kültürlülük kapsamında farkındalık ve kapasite artırma çalıştayı düzenlenecek.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Çalıştay 24 Ocak Cuma günü 15:00-18:00 saatleri arasında KTÖS Lefkoşa Lokali’nde gerçekleşecek.

SOS Çocukköyü Derneği’nin Kıbrıs’ta Sığınmayı Güçlendirme Proje Koordinatörü Burcu Mahmutoğlu ve Ulusal Program Gelişim Danışmanı Fatma Amcaoğlu’nun eğitim vereceği çalıştayın teması İlköğretim Çağında Bulunan Çocuklarda “Farklılıklara Saygı ve Ayrımcılığı Önleme” olarak