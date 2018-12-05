İlkokulun tavanı çöktü

Minareliköy’de bulunan Şehit Mehmet Eray İlkokulu’nun dün sabaha karşı yoğun yağış nedeniyle müdür odasının ve bir sınıfın tavanı çöktü. Olayın sabaha karşı yaşanması olası bir kazanın yaşanmasının önüne geçti.

Okulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“4 Aralık 2018 Salı Günü Sabaha Karşı Ülkemizde Yaşanan Doğal Afet Sonrası Okulumuzda Müdür Odasının Tavanı Çöktü, Eski Binamızda 2A Sınıfının Tavanı Çöktü.

Birinci – İkinci Sınıflarımız, Muavin Odası, Öğretmen Odası, Sekreter Odasının Tavanı Nemlendi ve Eski Binamızda Bazı Odalarımızın Tavanı Çatladı.

Eski Binanın Koridoru Sıkıntı Arz Etti. İlkokulumuzda 6-7 Aralık Perşembe ve Cuma günü Öğrencilerimiz Okula Gelmeyecek.

Bu Süre İçerisinde Okulumuzda Güvenlik Adına Gerekli Çalışmalar Yapılacak. 10 Aralık Pazartesi Günü İse İlkokulumuzda Eğitim Devam Edecek.

Okul Öncemizde İse Bir Sıkıntı Olmadığı İçin 6-7 Aralık Perşembe ve Cuma Günü Eğitimimiz Devam Edecektir. Bu Süreç İçerisinde, Bakanlığımıza Erken Organize ve Çalışmaları İçin; Değirmenlik Belediyemize İse Her Zaman Yanımızda Oldukları ve Büyük Destekleri İçin Çok Teşekkür Ederiz.”