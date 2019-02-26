İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştay’ı devam ediyor

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı Vizyon ve Stratejiler Çalıştay’ı dün başladı.

3 gün sürecek Çalıştay bugün de devam edecek.Çalıştay’ın ikinci günü olan bugün “Sorunlar ve Stratejik Amaçlar” başlığı altında; Vizyon, Zorluklar ve Stratejik Amaçlar sunumu yapılacak. Programın devamında Stratejik Amaçların Değerlendirilmesi, Stratejik Amaçlara Ulaşmak İçin Eylemlerin ve Sorumlu Kurum- Kuruluşların Belirlenmesi çalışmaları olacak.

Şehir Planlama Dairesi başkanlığında tüm paydaşların davet edildiği Çalıştay 3 gün boyunca sivil toplum örgütü ve kurum temsilcileri ile mühendislerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Bölgesel vizyon ve stratejiler belirlenmesiyle birlikte imar planıyla ilgili kararlar ortaya çıkacak sonuç raporuna göre şekillenecek.

Çalıştay’ın son günü olan yarın ise Gruplar Arası Değerlendirme başlığı altında da grup sunumları ve gruplar arası değerlendirmeler gerçekleştirilecek.