İnce: “Tüm emirnamelerin imar planlarına dönüştürülmeleri için çalışmalar ivedilikle başlatılmalı”

Kuzey Kıbrıs Genç İş Adamları Derneği (GİAD) Başkanı Muhit İnce, Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından imzalanıp yürürlüğe giren Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.
GİAD Başkanı Muhit İnce, konuya ilişkin açıklamasında, mevcut tüm emirnamelerin de imar planlarına dönüştürülmeleri için çalışmaların ivedilikle başlatılmasının elzem olduğunun altını çizdi.
Muhit İnce, “Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın yaratılmasında emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederim” dedi.