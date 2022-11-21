İncirli: “Lefkoşa cazip bir turizm şehri olabilir”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini kaydetti. Bu yönde atılması gereken birçok adım olduğunun altını çizen İncirli, plan ve projeleriyle göreve hazır olduklarını belirtti.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Doğuş Derya ve Fide Kürşat ile Kamu İşçileri Sendikası’nı ziyaret eden Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’da insanların beklentilerinin çok düştüğünü” söyledi.

İncirli: “Emek mücadelesi hayatın en önemli alanlardan bir tanesi”

Emek mücadelesinin, hayatın en önemli alanlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Usar İncirli, sendikaların verdiği mücadelenin çok kıymetli olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşa’nın herkesin gurur duyacağın bir başşehir olması gerektiğine dikkat çeken Usar İncirli, Lefkoşa’nın siyasi, ekonomi ve sosyal yaşamın kalbi olduğuna vurgu yaptı. Lefkoşalıların uzunca bir süreden beri hayallerinin yıkılmış durumda olduğunun altını çizen Usar İncirli, “İnsanların beklentileri çok düştü. Bu hayalleri büyütmenin yaşamsal bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi. Alt yapı bakımından da çok eksik bir Lefkoşa’da yaşandığını savunan Usar İncirli, Lefkoşa’da yetki karmaşası olduğunu öne sürerek, kurumlar arasındaki koordinasyonu sağlayacaklarını kaydetti. Usar İncirli, “Toplu taşıma sorununun masaya yatırılmamasını kabul edemiyorum” ifadelerini kullandı.

- “Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız”

Memleketin her açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Usar İncirli, 25 Aralık’ta yapılacak seçimleri, yerel seçimin ötesinde değerlendirdiklerini kaydetti. İncirli, “Bütün olanlara karşı, toplumun tepkisinin bu sandıktan çıkması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu. Lefkoşa’nın uzunca bir süredir atıl durumda kaldığını öne süren Usar İncirli, “LTB hizmet açısından çok büyük sıkıntı yaşıyor” dedi. Önceliklerini iyi yönetilen belediye üzerinden kuracaklarını vurgulayan Usar İncirli, “Hedefimiz ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa’dır. Bütçe ve mali disiplini çok titiz bir şekilde sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

- “Geçiş noktalarını konuşmaya devam edeceğiz”

Belediyenin gelirlerini artıracak politikaları ve projeleri hayata geçireceklerini dile getiren Usar İncirli, “Hizmetleri çeşitlendirerek gelirleri artıracağız ve kendi ayakları üzerinde duran Bir Lefkoşa yaratacağız” dedi. “Başşehrimizin herkes tarafından beğenilmesini istiyoruz” diye konuşan Usar İncirli, Lefkoşa’nın cazip bir turizm şehri olabileceğini belirtti. Çevreye de çok önem vereceklerini ifade eden Usar İncirli, Lefkoşa’nın aydınlanma sorunu olduğunu ileri sürdü. “Bu konu benim yetkin dahilinde değildir” lafını asla kullanmayacağını kaydeden Usar İncirli, “Lefkoşa’nın içindeki bütün geçiş noktaları benim meselemdir. Evet bunu konuşmaya devam edeceğiz. Belediye olarak Haspolat geçiş noktası için üzerimize düşen her şeyi yapacağız” ifadelerini kullandı.