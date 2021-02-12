İrem Uygun Soyşen, Akdeniz Karpaz Üniversitesi akademik kadrosuna katıldı

Akdeniz Karpaz Üniversitesi’nde, bahar döneminden başlamak üzere KKTC’nin saygın avukatlarından Sn. İrem Uygun Soyşen Hukuk Fakültesinde ders vermeye başlayacağı ve üniversitenin akademik kadrosuna katılacağı duyuruldu.

Üniversitenin basın bürosundan yapılan açıklamada, Avukat İren Uygun Soyşen ile çalışacak olmalarından ve bu derecede tecrübeli bir ismi akademik bünyeye katmaktan dolayı duydukları mutluluk dile getirildi.

İREM UYGUN KİMDİR?

7 Mart 1985 Gazimağusa doğumludur.

İlkokulu Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulunda, ortaokul ve lise tahsilini Doğu Akdeniz Koleji’nde, üniversite lisans eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Vatandaşlık Hukuku üzerinedir.

2007 yılı Mart ayında Gazimağusa’da avukatlık stajına başlayıp, 2007 yılı Ekim ayında baro sınavlarına girerek en üst derece ile baro sınavlarında başarı gösterdi ve 2008 yılı Mart ayında 1 yıllık staj süresinin dolmasının ardından Avukatlık ruhsatını alarak profesyonel meslek hayatına Gazimağusa Barosu’na kayıtlı avukat olarak başladı.

Mart 2008’den Ağustos 2015 tarihine kadar Tevfik Pilli Hukuk Bürosu’nda avukat olarak icra-i meslekte bulunan İrem Uygun Soyşen, 2015 yılı Eylül ayından itibaren Uygun Hukuk Bürosu adı altında faaliyet gösteren bireysel ofisini açtı ve halen meslek hayatını kendi hukuk bürosunda aktif şekilde sürdürmektedir.

Eğitim hayatı boyunca birçok sosyal, kültürel ve akademik etkinliğe katılarak taltiflendirilen İrem Uygun Soyşen, Türk Dili ve Edebiyatı alanında çok sayıda şiir ve makale yazma yarışmasında ödüller aldı. Münazara (aytışma)larda grup başkanlığı yaptığı ekibi ile KKTC şampiyonu oldu ve savunma yeteneğinin aytışmalar sırasında keşfedilmesi ile birlikte hukuk okumaya karar verdi.

Alliance Française organizasyonu ile 120 farklı ülkede düzenlenen yarışmada KKTC’yi temsilen 1. gelerek Fransız hükümetinin davetlisi olarak çeşitli ülkelerden gelen yabancı temsilciler huzurunda ve dönemin Senato Başkanı Christian Poncelet moderatörlüğünde Fransız Senatosundaki özel oturumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsilen hazır bulunup senatoda konuşma yaparak KKTC’nin uluslararası platformda tanıtımına katkıda bulundu.

İngiltere’nin Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen IGCSE sınavlarında başarı sağlayarak 5 farklı alanda sertifika almaya hak kazandı.

Uluslararası Hukuk Sempozyumu organizasyonlarının düzenlenmesinde aktif görev alarak organizatör ve konuşmacı olarak katıldı.

Eğitim hayatı boyunca sosyal aktivite olarak solist ve koristlik yaparak Doğu Akdeniz Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu ve kolej orkestrasında söz ve müziği kendine ait olan eserler ve caz aranjelerle ödüller aldı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Radyo Doğu Akdeniz’de lise yıllarından itibaren haber spikerliği ve radyo programcılığı yaptı.

Düzgün diksiyonu ile kısa sürede iletişim otoritelerinin dikkatini çekmeyi başararak 2000 yılında DAÜ İletişim Fakültesi Dekanlığı tarafından üstün başarı belgesine layık görüldü.

Radyo Doğu Akdeniz’deki görevinden hukuk eğitimin yoğunluğu nedeni ile ayrılmak durumunda kaldı ancak medya sektörüne olan tutkusu nedeni ile uzun bir aradan sonra geri dönüş yaparak 2013 yılı Ekim ayında Kıbrıs Genç Tv'de ana haber bülteni spikerliğine başladı ve 2016 yılı Aralık ayına kadar anchorluk yaptı.

2016 yılı Aralık ayında buradaki görevini noktalama kararı aldı.

2018 yılı Nisan ayında Akdeniz Karpaz Üniversitesi onaylı emlak yönetimi, gayrimenkul mevzuatı ve gayrimenkul danışmanlığı konularında eğitim sertifikaları bulunmaktadır.

2018 yılı Mayıs ayında KOBİGEM tarafından organize edilen Avrupa Birliği projesi kapsamında “Marka Yönetimi” konusunda eğitime katılarak sertifikalar almıştır. Aynı zamanda 2018 yılı Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafından düzenlenen eğitimlere katılarak teknik sertifika almaya hak kazanmıştır.

Meslek hayatı boyunca birçok kurum, kuruluş ve tüzel kişilerin hukuk danışmanlığı görevini de üstlenen İrem Uygun Soyşen, son olarak hukukçulardan oluşan Adaleti Yaşatma Derneği’nin başkanlık görevine seçilmiştir.

Keza KKTC Tüketiciler Derneği’nde aktif rol üstlenmekte olup, tüketici hakları konusunda birçok makale yayınlayıp bu alanda çalışmalar yaparak tüketici bilincinin yaygınlaşmasına yardımcı faaliyetlerde bulunmuştur.

Bu bağlamda Tüketici Bilinci ve Hakları Derneği’nin asbaşkanlık görevini de yürütmektedir.

Ayrıca, Karadeniz Kültür Derneği Hukuk Danışmanlığı, KKTC Hava Sporları Derneği kurucu üyeliği ve hukuk danışmanlığı, Kıbrıs Türk Bilim ve Teknoloji Derneği kurucu üyeliği ve hukuk danışmanlığı, KKTC’yi Tanıtma ve Yaşatma Derneği hukuk danışmanlığı ve disiplin kurulu başkanlığı, Aydınlık Yarınlar Hareketi üyeliği, Kamp-Der hukuk danışmanlığı, Adaleti Yaşatma Derneği kurucu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Evli olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

