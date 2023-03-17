İrlanda Hukuk Reformundan Sorumlu Devlet Bakanı Browne, KŞK Üyeleri ile iş birliği hakkında görüştü

İrlanda Hukuk Reformundan Sorumlu Devlet Bakanı James Browne, bugün Kayıp Şahıslar Komitesi'ni (KŞK) ziyaret etti.

Kayıp Şahıslar Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre İrlandalı Bakan'a, Garda Siochana Komiseri Andrew Harris ve İrlanda Kıbrıs Büyükelçisi Connor Long eşlik etti.

Açıklamada, “KŞK Üyeleri, İrlanda'nın KŞK'nın faaliyetlerine uzun süredir yaptığı mali katkıdan dolayı duydukları derin minnettarlığı yinelediler. Ayrıca, İrlanda Polisi'nin KŞK'nın soruşturma tekniklerini ve bilgi yönetimini geliştirmesine yardımcı olmak üzere üstleneceği eğitimin kapsamı ve niteliği de görüşüldü. Bir sonraki adım, önümüzdeki aylarda üst düzey bir İrlandalı soruşturma görevlisi tarafından yapılacak kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirme misyonu olacak” ifadelerine yer verildi.

KŞK, 1981 yılında Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk liderler arasında varılan bir anlaşma ile kuruldu. Kıbrıs'taki Kazı, Kimlik Tespiti ve Kayıp Şahısların Kalıntılarının İadesi Projesi, 2006 yılında faaliyete geçti. Proje, Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor.