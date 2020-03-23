İş insanları yardımlarına devam ediyor

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay bir iş insanı tarafından sağlanan yardım paketlerini Pile köyüne Beyarmudu sınır kapısından gönderdiklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Kudret Özersay paylaşımında;

‘Dün akşam yaptığımız organizasyon sonucu bugün Bakanlığımız aracılığıyla isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever bir iş insanı tarafından sağlanan yardım paketlerini Pile köyüne az önce Beyarmudu sınır kapısından gönderdik. Pile Köyü Muhtarı Veysal Güden tarafından belirlenen ihtiyaçlı listesi temelinde bu yardım yapılacak. Aynı zamanda içme suyu firmalarının geçişi de mümkün olacak.

Bu memlekette DAYANIŞMA kültürünün hala yaşıyor olduğunu görmek ne güzel. Kısır tartışmalara takılmadan birbirimize yardımcı olarak ve çok çalışarak bu zor günleri atlatacağız, mutlaka’ dedi.