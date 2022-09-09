İş Kadınları Derneği’nin, Telsim iş birliğiyle düzenlediği 2022 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni

İş Kadınları Derneği’nin (İKD), Telsim ana sponsorluğunda ve Concorde Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirdiği 2022 Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nde başarılı kadın girişimciler ödüllendirildi.

İKD tarafından yapılan açıklamada, bu yıl 11.’si düzenlenen ödül töreninde, girişimci kadınlara 5 ayrı kategoride ödülleri verildiği bildirildi.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganıyla düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet Partisi Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Maliye Bakanı Alişan Şan, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra birçok milletvekili, bürokrat ve iş insanı da katıldı.

- Candemir: “Kadınların girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacakları inancı, rol modellerin hikâyeleri ile güçlenir.”

İş Kadınları Derneği Başkanı Selin Candemir, gecede yaptığı konuşmada, “Ülkemizde girişimci olmak isteyen her kadının bugün daha yola bile çıkamadan pek çok sorunla karşılaştığını ifade etti. Candemir, “Kültürel önyargılardan finansa, bilgi ve pazara erişimin önündeki engellere kadar uzanan geniş bir yelpazede pek çok örnekleme yapabiliriz. Ancak, tüm zorluklara rağmen kadınlarımızın girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacağına inanması gerekiyor.” dedi.

Kadınlarımızın girişimcilik yolculuğunda başarıya ulaşacakları konusundaki inancının, rol modellerin hikâyeleri ile güçlendiğinin altını çizen Candemir, “11 yıldır gerçekleştirdiğimiz yılın kadın girişimcileri ödül töreninin en önemli misyonu da budur. Bir yandan, kadın girişimcilerin başarılarına şahit olup onları kamuoyuyla paylaşırken, öte yandan da onları örnek alan yeni kadın girişimcilerin yollarına ışık tutuyoruz. Bu programın ortaya koyduğu kadın girişimcilerin, düşlerini gerçeğe dönüştürecek, potansiyele sahip olduğunu ve geleceğe umutla baktığını görüyoruz.” şeklinde konuştu. Candemir, “İş Kadınları Derneği, asıl gücün kendi azmi, zekâsı ve çalışkanlığı olduğunu bilen, her sektörde ben de varım diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine yön veren girişimci kadınlarla gurur duyuyor.” ifadelerini kullandı.

- Tüz: “Telsim olarak, kadınların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceğiz.”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, Vodafone’un tüm dünyada, kadın konusunda pozitif ayrımcılığı benimsemiş bir kurum olarak, kadının iş hayatında olabilmesine ilişkin ciddi hedefleri bulunduğunu söyledi. Telsim olarak, kadının ve kadın girişimciliğinin ön planda tutulduğu böylesi bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunun altını çizen Tüz, “Özellikle kadınlara yönelik projelerimizle, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan topluma katılımlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bugün burada yine Kadın’a dokunan, kadın girişimcilerimizi topluma tanıtan ve yeni girişimcilerimizi yüreklendiren bir projemiz için toplanmış bulunuyoruz.” İfadelerini kullandı. Telsim olarak, kadınların en büyük destekçilerinden biri olmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyen Tüz, “Bu projenin mimarı olan İş Kadınları Derneği’ni ve kadınlarımızı titizlikle seçen juriyi kutlamak isterim. Ayrıca tüm ödül alan ve iş hayatında mücadele eden kadınlarımızı kutluyoruz.” dedi.

Ödül töreninde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da birer konuşma yaptı.

2022 Yılın Kadın Girişimcisi Ödülünü Emine Özbayrak, 2022 Yılının Sanayiye Destek Veren Kadın Girişimcisi Ödülünü Aslıhan Taylan, 2022 Yılı İlham Veren Kadın Girişimcisi Ödülünü Nisa İmamoğlu, 2022 Yılı İş Kadınları Derneği Onur Ödülünü Fisun Cin Aroğlu ve 2022 Yılı Telsim Özel Ödülünü Sıla- Hazal Eziç kazandı.