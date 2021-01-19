İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Long beach bölgesindeki otel projesine karşı

İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi, Long Beach bölgesinde planlanan otel projesinin kıyının doğal dokusuna aykırı olduğunu, bölgedeki gerek deniz, gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyeceğini, rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacağını ve pek çok çevre sorununu da beraberinde getireceğini kaydetti.

Konuyla ilgili İskele Çevreyi ve Sahilleri Koruma İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Çevre Koruma Dairesi önünde ‘Çevreyi Katletti’ diye eylem yapmak istemiyoruz” denilerek, ilgili projeye izin verilmemesi istendi.

Açıklamada, inisiyatifin, bir sahil yerleşim birimi olan İskele’nin doğal ve ekolojik değeri olan kıyısal alanlarının kontrolsüz beton yığınları ile kıyı yağmasına maruz kalmasına izin vermeyecekleri dile getirildi.

Açıklamada “Bir araya toplanmamızın esas amacı bu güzelliklerin rant uğruna yok edilmesini durdurmak içindir” ifadelerine yer verildi.

BİNLERCE İTİRAZ İLGİLİ DAİRELERE TESLİM EDİLDİ

İnisiyatifin 2 günde topladığı binlerce itiraz imzasının gerekçeleriyle birlikte ilgili dairelere 14 Aralık 2020 tarihinde teslim ettiğine değinilen açıklamada, Long Beach’de yapılması tasarlanan otel inşaatının, Çevre Dairesi nezdindeki çevresel etki değerlendirme sürecinin devam ettiğine işaret edildi.

“Ne Çevre Koruma Dairesi, ne de diğer daireler İyi İdare Yasası gereği 30 gün süre içerisinde vermeleri gereken cevapları inisiyatifimize iletmediler” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Bu otel inşaatı, kıyının doğal dokusuna aykırı olup, bölgedeki gerek deniz, gerekse kıyıdaki ekolojik yaşamı olumsuz etkileyecek; rekreasyon alanlarının kamu yararına kullanımına engel olacak ayrıca daha pek çok çevre sorununu da beraberinde getirecektir. İnisiyatifimiz belirtilen hususları içeren itirazını Çevre Dairesi'ne iletmiştir.

Konu otel inşaatına, taşkın risklerini göz ardı ederek, kat yüksekliklerini maksimum seviyede olacak şekilde maksatlı bir şekilde yorumlayarak izin alınıp ilerletilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu vesile ile Şehir Planlama Dairesi'ni, Çevre Dairesi'ni ve paydaşlarını kişinin değil, kamunun menfaatini ön planda tutan kararlar vermeye davet ediyoruz”

“ÇEVRE KORUMA DAİRESİ’NDEN ÇED OLUMSUZ RAPORU BEKLİYORUZ”

Çevre Koruma Dairesi’nden ilgili projeyle ilgili çevreden yana tavır koyması ve ÇED olumsuz raporu vermesi istenen açıklamada “Aksi takdirde bugünkü Çevre Koruma Dairesi’nde bu karar imza atacak olanlar tarih önünde üstlenemeyecekleri bir sorumluluk alacaklardır” denildi.

Açıklamada, inisiyatifin konunun takipçisi olacağı kaydedildi.