İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı ile ilgili sürece eleştiri

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele bölgesinin planlanması sürecinde yaşananları “ülkenin yağmalanması” olarak niteleyerek eleştirdi.

Oda’dan yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi konusunda yaşanan son gelişmelerin ülkenin yağmalanması olduğu savunularak, bazı kesimler ülkenin geleceğini umursamamakla suçlandı.

Yaşanan inşaat furyasına ülkenin dayanamayacağının kaydedildiği açıklamada, dünyada böyle bir ekonomik model örneği bulunmadığı belirtildi.

- “Odamız arsızlığın her türlüsüne karşı çıkmaya devam edecek”

“Vicdan ve iyi niyet bu işin neresinde?” diye sorulan açıklamada, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı sürecinde yaşananlar hatırlatıldı. Halk ve sivil toplumun katılım süreçleri tamamlanıp Birleşik Kurul’da onaylanan İmar Planı’nın bir türlü yayımlanmadığının kaydedildiği açıklamada, “Ardından da kapalı kapılar ardında yine yasalar ve katılımcılık hiçe sayılarak İmar planı bazı kesimlerin ‘isteklerine uygun’ olarak değiştirildi. 3 bin dönüm daha imara eklenerek, uygulamaya sokulmaya çalışıldı. Tüm bu operasyonlar da yeterli olmadı ve son rezillik de yaşandı. Gece yarısına beş kala Mağusa-Yeniboğaziçi-İskele tümüyle imara açıldı” ifadeleri kullanıldı.

Emirnamenin iptalinin ardından belediyelerin imar bölümleri ile vize büroları önünde hazır dosyalarla kuyrukların nasıl oluştuğunun sorulduğu açıklamada, “Odamız dün olduğu gibi bugün de arsızlığın her türlüsüne karşı çıkmaya devam edecek, kamu çıkarları, planlama ve gelecekten yana taraf olacaktır” denildi.