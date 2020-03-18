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İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru

İşsizlik ödeneği alan sigortalılara duyuru
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Sosyal Sigortalar Dairesi, işsizlik ödeneği alan sigortalıların haftada bir imza atma uygulamasına 15 Nisan’a kadar ara verildiğine ilişkin duyuru yayınladı.

Duyuruda, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak kabul edilen Corona Virüsü (Covid-19) nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alınan önlemler kapsamında, Sosyal Sigortalar Dairesinden işsizlik ödeneği almakta olan sigortalıların ödeneklerinin devam edebilmesi için, haftada en az bir defa Dairemize gelerek imza atma uygulamasına 15 Nisan 2020 tarihine kadar son verilmiştir.” Denildi.

Bu durumdaki sigortalıların işsizlik menfaatlerinin, imzaları olmaksızın banka hesapları üzerinden ödenmeye devam edeceği belirtildi.

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Ismet avci
Ismet avci - 3 saat Önce

Çook teşdkkūrler makbule gectii

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