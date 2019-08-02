İşte yeni asgari ücret

Asgari ücret, brüt 3 bin 400 TL, net 2 bin 958 TL olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplanan Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın ikinci asgari ücretini belirledi.

Asgari ücret, yüzde 8’lik artışla brütte 3 Bin 150 TL’den 3 Bin 400TL’ye; nette ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye yükseltildi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu toplantı sonunda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından rakamsal anlamda hep birlikte bir karar aldıklarını kaydetti.

Yapılan oylamada işçi ve devlet kesiminden 5’er “evet” ve işveren kesiminden de 3 “tarafsız” “ oy kullanımı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, brütte 3 bin 150 TL olan asgari ücretin 3 Bin 400 TL’ye çıkartılarak 250 TL artış yapıldığını kaydetti.

Alınan kararla yaklaşık yüzde 8’lik bir artış yapıldığına dikkat çeken Sucuoğlu, net maaşlarda ise 2 Bin 740 TL’den 2 Bin 958 TL’ye çıkarıldığını belirtti.

Sucuoğlu, asgari ücretin;, saatlik 19.62 TL, günlük, 156.92 TL, haftalık ise 784.62 TL’lik bir noktaya geldiğini açıkladı.

İşveren ve işçi sendika temsilcileri ile hükümete teşekkür eden Sucuoğlu, artışın vicdanlarda kabul gören bir rakam olduğunu düşündüğünü kaydetti.

İşveren ve işçilerin önünü açacak yaptırımların da yapılmaya devam edildiğini dile getiren Sucuoğlu, özellikle iki etaptan oluşan ve Bakanlar Kuruluna sundukları inşaat sektöründeki yetki karmaşasını ortadan kaldıracak ve denetlemeyi artıracak,AB standartlarına yakın bir sürece geçilmesini sağlayacak önergenin de hazır olduğunu belirtti.

Bayram öncesi hükümetin 8 Bin 700 yardım alan vatandaşlara 250 TL’lik bir katkı sağlama kararının da Bakanlar Kurulu kararlarında alındığını söyleyen Sucuoğlu, bundan sonra ellerinden geldiği müddetçe çeşitli açılımlar yapacaklarını kaydetti.



AROĞLU

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Mustafa Aroğlu, iş insanlarının iyi niyetini göstermek açısından tarafsız oy kullandıklarını dile getirdi ve çalışanların refah düzeyinin yükselmesinden mutluluk duyduklarını ve ellerinden geleni de yapacaklarını söyledi.

YELTEKİN

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yapılan artışın elbette yeterli olmadığını fakat yapılan görüşmelerin sonunda birçok fayda sağlandığının görüldüğünü kaydetti.

Yeltekin ayrıca, ilk kez bu bayram 8 Bin 700 yardım alan kişinin 250 TL ek ödenek almasının da olumlu bir düşünce olduğunu dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 16:36