İzcan: “Aşı kayıt listelerini, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne verin”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete, aşı kayıt listelerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarına verilmesi” çağrısında bulundu.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, bu tür konuların konuşulup sorunların çözüleceği yerin İki Toplumlu Sağlık Komitesi olduğunu belirtti.

“Meseleyi milliyetçilik çizgisine çekip, statü kavgasına tutuşarak, Kıbrıs Türk toplumunu mağdur etme hakkınız yoktur” diyen İzcan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinden tedarik edilen 110 bin Covid -19 aşısının parasının, Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından ödenmiş olduğunu ve iki toplumlu sağlık komitesinde varılan mutabakata göre hareket edildiği gerçeği ortada iken, aşı listelerini vermemekle neyi gizlemeye çalışıyorsunuz?”

İzcan, “Yalnızlıktan kurtulmanın yolunun” iş birliği, dayanışma ve federal çözümden geçtiğine inanç belirtti.