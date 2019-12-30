İzcan'dan yeni yıl mesajı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, 2020 yılının ülkeye barış ve huzur getirmesini diledi.

“BKP, birleşik federal Kıbrıs için, kararlı mücadelesine devam edecektir” diyen İzcan, “Toplumsal yok oluş tehlikesi ile karşı karşıya bulunan Kıbrıslı Türkler için tek çıkış yolunun, erken federal çözüm olduğunu” söyledi.

Emek, demokrasi ve barış mücadelesinin bir bütün olduğunu dile getiren İzcan, “Özgür olmadan, refah ve huzura kavuşmak mümkün değildir” dedi.

“BKP, dünyanın değişik bölgelerinde, emperyalizme karşı özgürlük mücadelesi veren halkların yanında olmaya devam edecektir” diyen İzcan, “Anglo-Amerikan emperyalizminin, Ortadoğu başta olmak üzere, dünyanın değişik bölgelerinde gerçekleştirdiği katliam ve vahşetler ile halklara zulüm uyguladığını” savundu.

İzcan, 2020 yılının dünya halkları ve yurda barış ve huzur getirmesini dileyerek, yurttaşların yeni yılını kutladı.