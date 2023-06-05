İzcan: “Statükoyu kabullenerek siyaset yapılamaz”

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, “ülkede yaşanan demokrasicilik oyununda her gün yeni bir perde açıldığını” savunarak, rejimi korumaya dönük temel politikaların, ilerici kesimler tarafından doğru tahlil edilmesini istedi.

İzcan yazılı açıklamasında “Statükoyu kabullenerek, suya sabuna dokunmadan siyaset yapılacağını zannedenlere, Tacan Reynar’ın başına gelenler örnek olmalıdır“ diyerek, “Hukuk dışı şekilde binlerce vatandaşlık yaratan rejimin, hukukun arkasına saklanması komik oluyor" ifadelerini kullandı.

Statükoya karşı olduğunu söyleyen kesimlerin, Kudret Özersay’ın tepki olsun diye reddettiği koltuk için birbirleriyle yarışmasının kabul edilemez bir hata olduğunu belirten İzzet İzcan, Meclis aritmetiğine hiçbir etkisi olmayacak bu koltuğu reddetmenin, en etkili mücadele yöntemi olduğunu söyledi.

İzcan, 25 Haziran tarihinde yapılacak seçimi "göstermelik” diye niteleyerek, katılmama çağrısı yaptı.