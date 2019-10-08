İzcilik kursları verilecek

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Lefkoşa İzcilik Derneği (LİDER) işbirliğinde izcilik kursları verilecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, 7 yaş üzeri doğayı seven, doğayı tanımayı, onunla baş başa kalmayı, doğa koşullarında nasıl davranılması gerektiğini öğrenmek isteyen tüm çocuk ve gençler kurslara katılabilecek.

FARKLI BRANŞLARLA İLGİLİ DE BİLGİLER VERİLECEK

Kurs kapsamında temel ve ileri seviye izciliğin yanı sıra Yüzme, Kampçılık, Dağcılık, Trafik, Tiyatro, Tırmanma, Telsiz Haberleşme, Resim, Müzik, İtfaiye Yangın, İlk Yardım, Hayvan Bakımı, Hafıza Teknikleri, Bisiklet, Çevre ve Orman, Arama Kurtarma, Binicilik, Badminton ve Kano Kürek dallarında da uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek.

Katılım ücretinin 100 TL olduğu kurslara son başvuru tarihi 30 Ekim Çarşamba, kurslara kayıt LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden (LTB Binası 1. Kat) mesai saatleri içerisinde yapılabilecek.