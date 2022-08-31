İzinsiz botoks meselesinde bir tutuklu daha

Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde, bazı kişilerin izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edilerek tutuklanmasının ardından meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Girne’de faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde yetkili makamlardan izinsiz botoks işlemi yapmaktan dolayı C.E. (K-23) ve H.G.Ö. (K-24) tutuklanmıştı.

Konuyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu kişilerin 29 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında yine Girne’de faaliyet gösteren başka bir güzellik merkezinde de izinsiz botoks işlemi yaptıkları tespit edildi ve olayla bağlantısı olduğu tespit edilen A.H.(K-38) tutuklandı.