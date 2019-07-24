İzinsiz ikamet edenler tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştır. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 3 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatılmış ayrıca Gazimağusa bölgesinde yapılan denetimlerde iki araçta yapılan tecavüzü alet bulunduran iki kişi hakkında yasal işleme gidilmiştir.