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İzinsiz ikamet edenler tutuklandı

İzinsiz ikamet edenler tutuklandı

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, ikisi Gazimağusa’da, biri Girne’de ve ikisi İskele’de olmak üzere toplam 5 kişi tutuklanmıştır. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre İskele bölgesinde yapılan denetimlerde, çalışma izinsiz çalıştıkları tespit edilen 3 kişi ve işverenleri hakkında yasal işlem başlatılmış ayrıca Gazimağusa bölgesinde yapılan denetimlerde iki araçta yapılan tecavüzü alet bulunduran iki kişi hakkında yasal işleme gidilmiştir.

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