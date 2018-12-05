Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin yıl dönümü dolayısıyla bugün bazı kadın örgütleri Atatürk Anıtı ve Zübeyde Hanım büstüne çelenk sundu.



Atatürk Anıtı’ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, Demokrat Parti, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Kadın Kolları, İzci Örgütü, Lions Kulübü anıta çelenk koydu.



Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği Sekreteri Eren Çakın burada yaptığı konuşmada, 84 yıl önce bugün Yüce Atatürk tarafından birçok dünya devletinden önce Türk kadınına armağan edilen seçme ve seçilme hakkının TBMM’de çıkarılan bir yasa ile kabul edildiğini belirtti.



Yasa ile Türk kadının bir kademe daha yükseldiğini ve kadın erkek eşitliğinin bir kez daha sağlandığını söyleyen Çakın, bugün Atatürk’e şükran ve minnetlerini sunma, onu saygı ile anma amacıyla toplandıklarını kaydetti.



Çakın, “Atatürkçü Cumhuriyet kadınları olarak Atamızın bize verdiği değerlere layık olmak elde ettiğimiz hakları koruyup geliştirerek daha yüksek seviyelere taşıma hedefimiz olmalıdır” dedi.



Konuşmanın ardından Zübeyde Hanım büstüne geçilerek çelenk sunuldu