Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek

Din İşleri Başkanı Talip Atalay bir mesaj yayımlayarak, Kadir Gecesi ve Ramazan ayının anlam ve önemine işaret etti.
Atalay, “Bütün İslam âleminin, milletimizin ve halkımızın Kadir Gecesini kutlar, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.
Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik de yayımladığı mesajda, tüm halkın Kadir Gecesi’ni kutladı.
Bir gece vark bin aydan hayırlı o gece 10 gecede ağrıyacaksın bakalım hangi gecedir rabim ihya etmeyi nasip etsin kuranın indiği gecedir gitiyiniz yol takva tehdit yolu olsun eleyiniz heba olmasın dilediğim tüm ıslah birlik olsun barış olsun ihlas olsun ALLAHIM amin onun 1 adıda kader gecesi olsa gerek rabim biz inanıp iyat eden herkesin kaderin ak etsin bundaki önümüzden sonra ALLAHIM AMIN