Kadir Gecesi bu akşam idrak edilecek

Din İşleri Başkanı Talip Atalay bir mesaj yayımlayarak, Kadir Gecesi ve Ramazan ayının anlam ve önemine işaret etti.

Atalay, “Bütün İslam âleminin, milletimizin ve halkımızın Kadir Gecesini kutlar, bu gecede yapılan dua ve yakarışların, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ederim” dedi.

Din Görevlileri Derneği Başkanı Gökan İnik de yayımladığı mesajda, tüm halkın Kadir Gecesi’ni kutladı.