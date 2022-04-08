Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğinde Kalkanlı Piknik Alanı’nda temizlik faaliyeti gerçekleştirdi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt Birimi ile Güzelyurt Belediyesi iş birliğinde Kalkanlı Piknik Alanı temizlendi.

Açıklamada, “Düzenlenen etkinliğin temel amaçı çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak olup halkın daha fazla çevre bilincine sahip çıkmasını sağlamak. Çevre Koruma Dairesi, atıkların çevreye atılmamasına dikkat çekmek amacıyla yaptığı bu etkinlikleri her perşembe günü sürdürüyor. Temiz bir çevre için, doğayı korumak hepimizin görevi” denildi.