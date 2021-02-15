"Kamu çalışanları korku içerisinde işe gidiyor"

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, ülkede salgının seyrinin gerek bulaş hızı gerekse de can kayıpları noktasında tehlikeli bir hal aldığını savunarak, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasına tepki gösterdi.
Büyükoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Covid-19’un üç insanımızın ölümüne neden olduğu bu hafta, kamu çalışanlarının iş yerlerine geri çağrılması, çalışanları ciddi bir korku içinde çalışmaya mecbur etmektedir” dedi.
Büyükoğlu, kamu çalışanlarının göreve çağrılmasının onların ve ailelerinin canını tehlikeye atmaktan başka bir anlam ifade etmediğini ileri sürdü.
Büyükoğlu, hükümete, “Milletvekilleri meclis toplantılarını neden gerçekleştirmiyor? Tüm sektörler kapalıyken neden kamu çalışanları dairelere gönderiliyor? Çalışanın canı can değil mi, onların aileleri yok mu?” sorularını sordu.
Hükümete seslenen Büyükoğlu, “Canımız üzerinden kumar oynadığınız yeter. Kumarcıların aşkına ülkeyi bu hale siz soktunuz, bedelini kamu çalışanına ödetmenize seyirci kalmayacağız” ifadelerine yer verdi.