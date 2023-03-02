Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı Resmi Gazetede

Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı, dünkü Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılmasının amaçlandığı Tasarı’nın içeriği ile ilgili gerçek ve tüzel kişiler, görüş ve önerilerini yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığına sunabilecek.
Aynı zamanda Yasa’nın öngördüğü usul ve sürelerin, ihale makamlarının mevcut yatırım yapmış büyük şirketler ile temel ihtiyaç olan elektrik ve su temini ile ilgili ivedi hallerde mal ve hizmet alımı yapmasına engel teşkil ettiğinin belirtildiği Genel Gerekçede, “Bu bağlamda kamu menfaati gereği temel ihtiyaç olan su ve elektrik temini gibi ivedi durumlarda ihtiyaçların karşılanması noktasında ihale makamına yetki verilerek doğrudan alım yapılması Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile amaçlanmaktadır” denildi.