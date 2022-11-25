Kamu-Sen’in 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü mesajı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kamu-Sen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, şiddetin, kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını saygınlığını, aile ve sosyal çevresini etkilediği gibi kamusal ve özel hizmetlerin kalitesini düşürmekte ve yoksulluğa yol açtığını vurguladı.

Şiddet içerikli davranışlardan özellikle kadınlar ve çocukların etkilendiğine dikkat çeken Özdemirağ, aile içi şiddet ve tacize son vermek için yasaların yapılması, ulusal eylem planları hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Özdemirağ, “Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak kadına yönelik şiddeti; “topluma yapılan en büyük ahlak dışı hareket” ve “bir insanlık hakkı ihlali” olduğunu savunarak aile içi şiddetten hayatını kaybeden kadınlarımızı ve çocuklarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz” diyerek, hükümetten taleplerini de şöyle sıraladı:

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 2019 yılında yayınladığı “Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına” ilişkin “ILO190” sayılı sözleşmenin KKTC Meclisinde kabul edilmesini ve yasallaştırılmasını, İş yerlerinde yaşanan psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesi için devlet kurumlarında mekanizmalar kurularak mobbing ve cinsel taciz değerlendirmesinde alınacak kararlarda yasal yaptırım gücünün sağlanmasını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin tüm kadrolarının bir an önce tam olarak doldurulmasını ve tam randımanlı çalışmasının sağlanmasını, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasında bulunan 'Toplamsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzlemem Konseyinin' çalışmalarında, yasasın gereklerini yerine getirerek sendikalarında yerlerine alınmalarını, Çocuklara yapılan her türlü şiddet (cinsel, ekonomik, fiziksel ve psikolojik) ve istismarlarla ilgili ivedilikle yasaların ve gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu konularda ana-babalara eğitici programlar düzenleyerek kampanyaların yapılmasını talep etmekteyiz"

Özdemirağ, “Kamu-Sen Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi olarak yukarıda bahsedilen ve yapılması gerekenlerde emeğimiz ile hükümetimize katkı olmaya hazır olduğumuzu bildirir, ülkemizde yaşanılan 'ayrımcılığa', 'Şiddete', 'Tacize' ve 'Mobbinge'; 'sıfır tolerans' diyoruz.iİfadelerini kullandı.