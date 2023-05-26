Kamusen Başkanı Metin Atan ETUC 15. Kongresine katıldı.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun (ETUC) 15. Kongresi Berlin’de yapıldı. 41 Avrupa, 93 Ulusal Sendika Örgütünün, 600 Ulusal Konfederasyon delegesi, 10 Avrupa ve dışından özel konuklar etkinliğe katıldı.

Kamusen'den yapılan açıklamaya göre, dört gün boyunca işçilere adil bir anlaşma sağlamak için sendikaların önerileri konusunda ve yenilenmesi ile ilgili konular tartışıldı ve sonuca bağlandı.

Ayrıca Hak-İş ve Kamusen heyetleri Berlin’de Türkiye Büyükelçisi Ahmet Başar Şen’i ziyaret etti.

Hak-iş Başkanı Mahmut Arslan, Özçelik İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci, Hak-İş Genel Sekreteri Eda Akbulut ve dış ilişkiler uzman ve danışmanlarına teşekkür etti.