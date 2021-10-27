KAMUSEN’den zamlara tepki

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), hükümetin ülkeyi kaotik ortama sürüklediğini savunarak, tüp gaz ve akaryakıta yapılacağı duyurulan zamlara tepki gösterdi.
Açıklamada, “Siyasetin çirkef yüzü ve kendi çıkar kavgaları yetmezmiş gibi ülkeyi yönettiğini zannedenler halkı ve vatandaşı ezmeye, yoksullaştırmaya, fakirleştirmeye ve bitirmeye ant içmiştir” iddiasında bulunuldu.
Bu duruma ülkede yaşayan herkes gibi sendikanın da “yeter” dediği belirtilen açıklamada, “Sizden artık kurtulmanın zamanı geldi de geçiyor. Yeter!” ifadeleri kullanıldı.