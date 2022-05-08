Kan bağışı etkinliği düzenlendi

Sağlık Bakanlığı Thalassaemia Kan Bağışçısı Kazanım Birimi 8 Mayıs Dünya Thalassaemia Günü nedeniyle Kuzey Kıbrıs Doğacı Offroad Derneği ile kan bağışı etkinliği düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte Kan Bağışının acil değil sürekli ihtiyaç olduğu kaydedildi.

KKTC'de hergün bir çok kişinin kan ihtiyacının doğmakta olduğu ayrıca kan ile tedavi alan bir çok kronik hasta bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Her yetişkin birey düzenli olarak kan bağışında bulunabilmektedir. Her kan bağışı üç kişinin hayatını kurtarmakla beraber sizin sağlığınıza da katkısı olmaktadır. Unutmayalım bir gün herkes bağışladığı kana ihtiyaç duyabilir. Ayrıca Thalassaemia Kan Bağışcısı Kazanım Birimini 0548 8970707'den arayarak Kan bağışcısı olunabileceği aktarıldı."