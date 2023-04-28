Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden Kombos ailesine teşekkür

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Mustafa Kombos’un hayatını konu alan Mustafa ve Hayatımız kitabının gelirinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği-TULIPS’e bağışlanacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Pandemi ve ardından Türkiye’de yaşanan depremden dolayı Derneğin sık bir şekilde gelir getirici etkinlik düzenleyemediğini ifade eden Kocaismail, Derneğin sıkıntılarına kitabın gelirinin ilaç gibi geldiğini; Kitabın gelirinin hastaların ilaç ve tetkikleri için çok önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti.
örnek bir aile olan Kombos ailesinin hayatları hakkında yazılan kitapların gelirinin Derneğe bağışlanmasından dolayı onur duyduklarını ifade etti. Kocaismail , Kitabın 100 TL’den, Dernek merkezi ve Derneğin şubelerinde satışa sunulacağını belirtti.