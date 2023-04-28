Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden Kombos ailesine teşekkür

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, Mustafa Kombos’un hayatını konu alan Mustafa ve Hayatımız kitabının gelirinin Kanser Hastalarına Yardım Derneği-TULIPS’e bağışlanacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kocaismail, eşi Mustafa Komos’un hayatını kaleme alan Ayten Kombos’un, kitabın tüm gelirini Derneğe bağışlayacağını, Ayten Kombos’un daha önce de kaleme aldığı annesi ile ilgili kitabın da gelirini Derneğe bağışladığını belirtti.

Pandemi ve ardından Türkiye’de yaşanan depremden dolayı Derneğin sık bir şekilde gelir getirici etkinlik düzenleyemediğini ifade eden Kocaismail, Derneğin sıkıntılarına kitabın gelirinin ilaç gibi geldiğini; Kitabın gelirinin hastaların ilaç ve tetkikleri için çok önemli bir kaynak oluşturacağını belirtti.

örnek bir aile olan Kombos ailesinin hayatları hakkında yazılan kitapların gelirinin Derneğe bağışlanmasından dolayı onur duyduklarını ifade etti. Kocaismail , Kitabın 100 TL’den, Dernek merkezi ve Derneğin şubelerinde satışa sunulacağını belirtti.