Kanunsuz avlanan 2 avcıya yasal işlem

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen rutin avcı kontrolleri sırasında, 2 kişiye ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları için yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.Ö.’nün (E-50) Güzelyurt’da Derin Dere mevkiinde ava kapalı bölgede; M.Y.’nin ise (E-28) ise Serdarlı’da 34 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

KÜFRETTİ DİYE ÇEKİÇLE ÇENE KEMİĞİNİ KIRDI

Dün gece yarısı Kalkanlı’da, Y.G.(E-24), kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı M.B.O.’nun (E-24) yüzüne yumruk vurup, tasarrufunda bulunan çekiç ile yüzüne vurmak suretiyle elmacık ve üst çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.