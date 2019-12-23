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Kanunsuz avlanan 2 avcıya yasal işlem

Kanunsuz avlanan 2 avcıya yasal işlem
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Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen rutin avcı kontrolleri sırasında, 2 kişiye ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları için  yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, A.Ö.’nün (E-50) Güzelyurt’da Derin Dere mevkiinde ava kapalı bölgede; M.Y.’nin ise (E-28) ise Serdarlı’da 34 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.

KÜFRETTİ DİYE ÇEKİÇLE ÇENE KEMİĞİNİ KIRDI

Dün gece yarısı Kalkanlı’da, Y.G.(E-24),  kendisine küfür ettiği gerekçesi ile tartıştığı M.B.O.’nun (E-24) yüzüne yumruk vurup, tasarrufunda bulunan çekiç ile yüzüne vurmak suretiyle elmacık ve üst çene kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Söz konusu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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