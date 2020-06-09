Kar İş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasını bekleyecek

Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ) dün Cumhuriyet Meclisi önünde başlattığı eylem sürüyor.

KAR-İŞ Basın Sözcüsü Zekai Gece’nin verdiği bilgiye göre, sektör temsilcilerinin hükümetle görüşmeleri de devam ediyor.

Bir grup eylemcinin Bakanlar Kurulu’nun toplanacağı saatlerde Başbakanlık önüne gideceğini söyleyen Gece, eylemin gidişatını belirlemek için Bakanlar Kurulu toplantısından çıkacak sonucun bekleneceğini belirtti.