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Kar İş eylemi bugün de sürüyor

Kar İş eylemi bugün de sürüyor
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Kamu Araçları İşletmecileri Birliği’nin (KAR-İŞ) Lefkoşa’da dün başlattığı araçlı eylem bugün de devam ediyor.

KAR-İŞ dün araçlarla Cumhuriyet Meclisi önüne giderek süresiz eylem başlatmıştı. Hükümet yetkilileriyle dün yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca eyleme devam kararı alınmış, araçlar da Cumhuriyet Meclisi önünde bırakılmıştı. 

KAR-İŞ, hükümetin koronavirüs salgınıyla ilgili önlemlerin kademeli olarak hafifletilmesiyle dünden itibaren toplu ulaşımın başlaması kararına uymayarak toplu taşımacılığı başlatmama ve süresiz greve gitme kararı aldığını duyurmuştu.

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