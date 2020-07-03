Kar İş'in eleştirilerine tepki

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yazılı açıklama yaparak Birliğe yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak 1 Temmuz gecesi düzenlenen yemek ortamında şahsımıza ve yeni kurduğumuz derneğimize ithaf edilen aşağılayıcı ve hakaret içeren cümleleri kınıyoruz. İstifa ettiğimiz KAR_ İŞ yönetiminde uzun yıllardır ve hala yönetimde yer alan şahısların, üyelerin hak ve menfaatlerini korumak yerine kendi menfaatleri çerçevesinde hareket etmeleri bizi rahatsız etmiştir. Demokratik haklarımızı kullanarak yasallığını ilan edememesi için uğraştıkları KAR-İŞ’ten istifa edip yeni bir oluşuma gittik. Yönetimde bulunduğumuz müddetçe saygımızı ve saygınlığımızı zedeleyecek hiçbir harekette bulunmadık, bulunmayacağız.

Bizim sığınacak kapıya ihtiyacımız yoktur. Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği olarak birbirimize sarılıp ahvalimizi anlatmaya devam edeceğiz. Herkesi sevgi ile kucaklıyoruz."