Kararlar yarın resmi gazetede yayınlanacak...Saner yarın 14'de açıklama yapacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bugünkü toplantısında çeşitli karar ve öneriler saptayarak Başbakan Sayın Ersan Saner’e ilettiği belirtildi.

İletilenler Başbakan ve bazı Bakanların katılımı ile akşam saatlerinde değerlendirildiği ve üst Komite kararlarının yarın resmi gazetede yayinlanacağı duyurldu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Ersan Saner'in yarın saat 14.00’te yeni ekonomik önlemleri açıklamak için gerçekleştireceği basında toplantısında hükümetin 5 ilçede ( Lefkoşa, Gazimağusa, İskele, Güzelyurt ve Lefke) yarın gece yarısı sona erecek kısmi sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararını da açıklayacağı ve üst komite kararları ilgili değerlendirmelerde bulunacağı belirtildi.