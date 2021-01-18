"Kararlara uymak, halk sağlığı için önemli"

"Kararlara uymak, halk sağlığı için önemli"
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Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Hükümetin ,Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulamasının halk sağlığı için gerekli olduğunu belirtti.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yaptığı yazılı açıklamada, “Hükümetin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını uygulaması halk sağlığı için gereklidir. Pandemi ile mücadele bilimsel kararlar doğrultusunda yapılmalıdır. Önce Sağlık…” ifadelerine yer verdi.

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