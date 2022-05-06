Karayolları Dairesinden trafik işaret levhaları ile ilgili açıklama

Karayolları Dairesi, ülke genelinde bulunan trafik işaret levhalarının tamiri ve eksik olanların tamamlanması ile ilgili 2021 yılı içerisinde ihale yapıldığını fakat dövizde yaşanan ani yükselişten dolayı söz konusu ihalenin tamamlanamadığını duyurdu.

Daire açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkede bulunan trafik işaret levhalarının yenilenmesi için Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl çıkılan ihale tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde çalışmalara başlanacaktır.Acil olan levhaların yenilenmesi için de Karayolları Dairesi kendi imkanları ile çalışmalarını yürütmektedir."