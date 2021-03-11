Kargo ile uyuşturucu

Kargo ile uyuşturucu
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Lefkoşa’da Yiğitler Burcu Parkı’nda, üzerinde 30 gr uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan M.U.(E-62) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KARGO İLE UYUŞTURUCU

Gazimağusa Limanı’ndan adına gelen kargoda uyuşturucu tespit edilen A.S (E-50) tutuklandı.

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Polis açıklamasına göre, 2 Mart’ta adaya gelen kolide cam şişelerde muhafaza edilen sıvıların uyuşturucu madde içerebileceği şüphesi üzerine, Devlet Kimya Laboratuvarında analiz yapıldı. 

Analiz neticesinde şişelerdeki sıvının 8 gram 566 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğu tespit edildi; soruşturma devam ediyor.

EVRAK SAHTELEME VE TEDAVÜLE SÜRME    

Güney Kıbrıs’a geçerken cep telefonunda bulunan süresi geçmiş PCR testinin tarihini değiştirerek görevliye gösteren M.S.(K-19) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Dün Metehan Sınır Kapısı’nda yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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