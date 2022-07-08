Karpaz yarımadası ve Güney sahilinde 500'ün üzerinde deniz kaplumbağası yuvası koruma altında

Deniz kaplumbağalarının yuvalama sezonunun başladığı, Karpaz yarımadası ve Güzelyalı sahilinde 500’ün üzerinde deniz kaplumbağası yuvasının koruma altına alındığı bildirildi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Karşıyaka Turtle Watch ile Dipkarpaz ve Lapta belediyelerinin katkılarıyla Telsim sponsorluğunda, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi tarafından yürütülen Deniz Kaplumbağaları Koruma Projesi kapsamındaki çalışmalar devam ediyor.

Enstitü'den yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Prof. Dr. Oğuz Türkozan’nın koordinasyonunda yürütülen Karpaz bölgesi deniz kaplumbağaları koruma ve araştırma projesi için genel sahil kontrollerinin sürdüğü, 50 ülkeden 45 farklı üniversiteden gönüllüler ile yürütülen proje ile Karpaz yarımadasının deniz kaplumbağaları için öneminin inovatif yöntemler kullanılarak ortaya konulduğu bildirildi.

Karpaz yarımadasında yürütülen çalışmalara eş zamanlı olarak Karşıyaka Turtle Watch ekibinin de Güzelyalı kumsalındaki izleme çalışmaları yaptığı kaydedildi.

-Karpaz yarımadası ve Güzelyalı sahilinde 500’ün üzerinde deniz kaplumbağası yuvası koruma altında

Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren deniz koruma ve araştırma merkezi olan Kıbrıs Deniz Canlıları Merkezi, Telsim sponsorluğunda, iki yıldır Karşıyaka ve Karpaz kumsallarında küresel ölçekte tehlike altında olan iri başlı ve yeşil deniz kaplumbağalarını araştırıyor ve koruyor.

Geçtiğimiz ay sezon açılışı gerçekleşen Güzelyalı kumsalında devam eden çalışmalar kapsamında, sahilde kaplumbağaları olumsuz etkileyebilecek insan faaliyetleri ve predasyon aktiviteleri gece görüşlü kameralar ile izleniyor.

Ayrıca ışığa duyarlı olan deniz kaplumbağalarının yuvalama ve yavru çıkış dönemlerinde otoyoldan ve çevredeki işletmelerden kaynaklı ışıktan rahatsız olmamaları için gerekli tedbirler alınıyor.

Kumsala yakın işletmelerde ışıklar dişi deniz kaplumbağalarının kumsala çıkış saatlerinde ya kapatılıyor veya kırmızı ışık ile değiştiriliyor.

Benzer şekilde Güzelyalı kumsalına paralel uzanan otoyolun kumsala bakan tarafı doğal malzeme ile perdelenerek özellikle yavru çıkış döneminde yavruların denize yönelmesinden emin olunuyor.